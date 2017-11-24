Громадянин Польщі вивозив з України запчастини до бронетехніки. ВІДЕО
Громадянин Польщі вивозив з України запчастини до бронетехніки. ВІДЕО
У пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні, правоохоронці запобігли незаконному вивезенню з України товарів подвійного використання.
Складові частини підвіски та прилади денного спостереження для бронетехніки виявили прикордонники відділу «Краковець» разом з працівниками митниці у мікроавтобусі громадянина Польщі 1979 року народження,.
Водій мікроавтобуса «Сітроен» їхав по смузі руху «червоний коридор». Під час оформлення він задекларував, що перевозить запчастини до тракторної техніки. Однак у прикордонників виникли сумніви щодо відповідності вантажу, тому на основі аналізу та оцінки ризиків вони ініціювали проведення поглибленого огляду автомобіля. В ході огляду спільна прикордонно-митна оглядова група виявила, що громадянин сусідньої країни перевозить складові частини підвіски гусеничної техніки, а також 85 штук перископічних приладів денного спостереження до бронетехніки типу ТНПО-170А. Жодних дозвільних документів на вивезення товару від Державної служби експертного контролю України у водія з собою не було.
З метою проведення подальшої експертної оцінки товари та предмети були вилучені.
За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України
|
24.11.2017 | 09:30
|
24.11.2017 | 08:20
|
24.11.2017 | 08:00
|
24.11.2017 | 07:40
|
24.11.2017 | 07:20
|
24.11.2017 | 07:00
|
24.11.2017 | 00:15
|
23.11.2017 | 23:45
|
23.11.2017 | 23:15
|
23.11.2017 | 22:45
|
23.11.2017 | 22:15
|
23.11.2017 | 22:05
|
23.11.2017 | 21:45
|
23.11.2017 | 21:15
|
23.11.2017 | 20:45
|
23.11.2017 | 20:15
-
- 1 з 897
- ››