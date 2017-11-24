Злочинці умовили трьох підлітків стати донорами органів у Москві. ВІДЕО

Злочинці умовили трьох підлітків стати донорами органів у Москві. ВІДЕО

09:30 24.11.2017

Зловмисники завербували чотирьох осіб, троє з яких – неповнолітні. Одну з жертв, 32-річну жінку, оперативники поліції та працівники прокуратури завадили вивезти до Москви, де в неї повинні були вилучити за гроші частину печінки.

Про це повідомив на брифінгу начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України Артем Крищенко.

Працівники слідчого управління спільно зі співробітниками прокуратури столичної області та Департаментом боротьби з торгівлею людьми Національної поліції України зупинили діяльність злочинної групи.

До її складу входили троє молодих людей віком від 19 до 21 року. Двоє з них є киянами, ще один – мешканець Полтавщини. Упродовж серпня-листопада зловмисники вербували дітей та дорослих для трансплантації внутрішніх органів, обіцяючи потенційним жертвам грошову винагороду. 

За словами Артема Крищенка, на початку серпня зловмисники завербували 15-річного хлопця та дівчину. Використовуючи безпорадний стан потенційних «донорів», правопорушники пообіцяли їм значні суми в обмін на згоду про пересадку органів, а саме – частини печінки. Оскільки в Україні трансплантація органів між людьми без родинних зв’язків заборонена, зловмисники намагалися переправити завербованих ними людей через кордон до Росії, у Москву, для проведення хірургічного втручання.

Жінці-донору зловмисники запропонували 250 тисяч доларів США, хоча насправді планували віддати їй не більше 10 відсотків цієї суми.

Поліцейські разом з представниками прокуратури затримали усіх учасників злочинної «схеми» вербування донорів. Крім того, на центральному залізничному вокзалі Києва виявлено жінку, яка прямувала до Москви на хірургічну операцію з вилучення частини печінки. При ній знаходилася медична документація, а також частина виданих вербувальниками грошей – 10 тисяч гривень на кишенькові витрати.

За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки. Під час їх проведення вилучено гроші, телефони, медичну документацію потенційних донорів. Крім того, вилучено оргтехніку, з використанням якої здійснювалося листування, пошук і вербування донорів та медичних закладів для проведення операцій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ДК Національної поліції України

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