У Києві поліцейські затримали зухвалих квартирних крадіїв. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали зухвалих квартирних крадіїв. ВІДЕО

12:40 24.11.2017

Чоловіки потрапили у помешкання киянки за допомогою відмичок, забрали побутову техніку та жіночі прикраси. За крадіжку з проникненням у житло їм загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про підозрілих осіб у під’їзді будинку на вулиці Машинобудівній. За вказаною адресою виїхали оперативники та патруль поліції.
Як розповів старший слідчий Солом’янського управління поліції Ярослав Коломієць, на місці події до поліції звернувся мешканець будинку. Чоловік почув шум на сходовому майданчику, а потім побачив двох невідомих, які намагалися відчинити двері у квартиру сусідки.

«Ми затримали двох чоловіків, які виносили техніку з квартири на шостому поверсі. Вони зізналися у скоєному та розповіли, що відчинили двері за допомогою відмичок. Зловмисники встигли викрасти телевізор, відеокамеру, телефон і прикраси», - повідомив правоохоронець.

Обох крадіїв доставили до Солом’янського управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що чоловіки, 37-ми та 25-ти років, не працюють і раніше були судимі за скоєння корисливих злочинів. Зараз перевіряють їх причетність до інших правопорушень.

«За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - додав Ярослав Коломієць.

Відділ комунікації поліції Києва
Мар’яна Брацюк

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