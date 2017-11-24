Під час тарану вантажівок на Вінниччині загинули обидва водії. ВІДЕО
Під час тарану вантажівок на Вінниччині загинули обидва водії. ВІДЕО
24 листопада у Літинському районі зіткнулись дві вантажівки «Mercedes» та «Isuzu». У результаті аварії загинули водії обох транспортних засобів.
Аварія сталась близько четвертої години ранку у селі Селище Літинського району.
Під час зустрічного роз’їзду зіткнулись два вантажних автомобілі.
Попередньо встановлено, що водій «Mercedes», 36-річний житель м. Хмельницький, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з «Isuzu».
За кермом «Isuzu», який рухався в напрямку Вінниці, перебував 55-річний житель Черкаської області.
Обидва водії були доставлені у лікарню, де під час надання медичної допомоги померли.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.
Наразі призначено проведення ряду експертиз.
За матеіалами ВК ГУНП у Вінницькій області
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