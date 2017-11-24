У Києві поліція розслідує розбійний напад на корпус університету. ВІДЕО

У Києві поліція розслідує розбійний напад на корпус університету. ВІДЕО

21:30 24.11.2017

Інцидент стався в Шевченківському районі Києва. Нападники, погрожуючи зброєю, проникли у приміщення навчального закладу та забрали колекцію монет, талони на пальне, а також системний блок із записами з камер відеоспостереження.

Близько 3-ї години ночі в поліцію звернувся 40-річний киянин, який працює охоронником в одному зі столичних вузів. Чоловік повідомив, що вночі невідомі особи в чорних масках увірвалися у приміщення ректорату та, погрожуючи пістолетом, зв’язали його. Нападники зламали двері в кількох службових кабінетах та викрали майно.

За вказаною адресою негайно прибули патрульні, слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції. Оперативники опитали потерпілого та задокументували подію.

Встановлено, що правопорушники пошкодили кілька кабінетів. За словами керівництва університету, зникли талони на пальне, приблизно 100 ювілейних монет та комп’ютер із даними відеонагляду. Працівники карного розшуку проводять заходи, спрямовані на встановлення та затримання нападників.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві нетверезий водій спричинив масштабну ДТП. ВІДЕО
У Києві нетверезий водій спричинив масштабну ДТП. ВІДЕО
24.11.2017 | 22:45
У Львові горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
У Львові горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
24.11.2017 | 22:15
У Мукачеві легковик кілька метрів провіз пішохода на капоті. ВІДЕО
У Мукачеві легковик кілька метрів провіз пішохода на капоті. ВІДЕО
24.11.2017 | 21:45
У Києві поліція розслідує розбійний напад на корпус університету. ВІДЕО
У Києві поліція розслідує розбійний напад на корпус університету. ВІДЕО
24.11.2017 | 21:30
В Україні стартує акція: «16 днів проти насильства». ВІДЕО
В Україні стартує акція: «16 днів проти насильства». ВІДЕО
24.11.2017 | 21:15
У Черкасах патрульні насилу вгамовували сімейну сварку. ВІДЕО
У Черкасах патрульні насилу вгамовували сімейну сварку. ВІДЕО
24.11.2017 | 20:45
Під час тарану вантажівок на Вінниччині загинули обидва водії. ВІДЕО
Під час тарану вантажівок на Вінниччині загинули обидва водії. ВІДЕО
24.11.2017 | 20:30
Гологруда активістка розтрощила солодощі «Roshen» у Києві. ВІДЕО
Гологруда активістка розтрощила солодощі «Roshen» у Києві. ВІДЕО
24.11.2017 | 20:15
У Києві поліцейські затримали зухвалих квартирних крадіїв. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали зухвалих квартирних крадіїв. ВІДЕО
24.11.2017 | 12:40
Злочинці умовили трьох підлітків стати донорами органів у Москві. ВІДЕО
Злочинці умовили трьох підлітків стати донорами органів у Москві. ВІДЕО
24.11.2017 | 09:30
Громадянин Польщі вивозив з України запчастини до бронетехніки. ВІДЕО
Громадянин Польщі вивозив з України запчастини до бронетехніки. ВІДЕО
24.11.2017 | 08:20
Львівський військкомат оприлюднив прізвища 15 000 призовників – правозахисники обурені. ВІДЕО
Львівський військкомат оприлюднив прізвища 15 000 призовників – правозахисники обурені. ВІДЕО
24.11.2017 | 08:00
Поліція Полтави відкрила провадження через напад на суддю. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Поліція Полтави відкрила провадження через напад на суддю. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.11.2017 | 07:40
У Запоріжжі накрали шуб на три мільйони гривень. ВІДЕО
У Запоріжжі накрали шуб на три мільйони гривень. ВІДЕО
24.11.2017 | 07:20
На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися три автівки. ВІДЕО
На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися три автівки. ВІДЕО
24.11.2017 | 07:00
Правозахисники прийшли до Верховної Ради відстояти право на справедливий суд. ВІДЕО
Правозахисники прийшли до Верховної Ради відстояти право на справедливий суд. ВІДЕО
24.11.2017 | 00:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно легалізувати гральний бізнес в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.