У Києві поліція розслідує розбійний напад на корпус університету. ВІДЕО

Інцидент стався в Шевченківському районі Києва. Нападники, погрожуючи зброєю, проникли у приміщення навчального закладу та забрали колекцію монет, талони на пальне, а також системний блок із записами з камер відеоспостереження.

Близько 3-ї години ночі в поліцію звернувся 40-річний киянин, який працює охоронником в одному зі столичних вузів. Чоловік повідомив, що вночі невідомі особи в чорних масках увірвалися у приміщення ректорату та, погрожуючи пістолетом, зв’язали його. Нападники зламали двері в кількох службових кабінетах та викрали майно.

За вказаною адресою негайно прибули патрульні, слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції. Оперативники опитали потерпілого та задокументували подію.

Встановлено, що правопорушники пошкодили кілька кабінетів. За словами керівництва університету, зникли талони на пальне, приблизно 100 ювілейних монет та комп’ютер із даними відеонагляду. Працівники карного розшуку проводять заходи, спрямовані на встановлення та затримання нападників.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві