Одеська поліція затримала студентів-іноземців за низку резонансних злочинів. ВІДЕО

Група іноземців, які намагались злочинним шляхом отримати «легких» грошей, викрали 17-річного юнака та вимагали від батька за повернення дитини чималий викуп.

Троє громадян іноземної держави, які прибули на територію України з метою навчання в м. Одесі, вирішили отримати «додатковий дохід».

Попередньо спланувавши свої злочинні дії, юнаки, перебуваючи на стоянці одного з торгівельно-розважальних центрів, застосували фізичну силу та заштовхали неповнолітнього одесита до автомобіля, після чого поїхали з місця події.

Вже перебуваючи в салоні автомобіля, зловмисники, використавши заздалегідь заготовлені предмети катування, завдали тілесних ушкоджень юнакові, заволоділи його мобільними телефонами, грошовими коштами та золотими виробами, які на той момент були при ньому.

Після цього злочинці вирішили сховати викраденого хлопця в квартирі. Вже там юнака зв’язали та заклеїли рот скотчем. Дізнавшись у останнього номер телефону батька, зателефонували йому з вимогою передати грошові кошти в обмін на свободу сина. Зловмисники погрожували батькові, у разі невиконання вимог, позбавити сина життя.

Батько зібрав необхідну суму та передав її зловмисникам, сина було відпущено. Тільки після цього потерпілі наважились звернутись до правоохоронних органів.

Не гаючи часу, співробітники Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі, вжили вичерпних заходів, миттєво вийшли на слід злочинців та затримали їх. При затриманні були вилучені речові докази, які прямо вказували на причетність кожного з них до вчинення протиправних дій. Учасників злочину було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчими розпочато одразу три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області