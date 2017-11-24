Гологруда активістка розтрощила солодощі «Roshen» у Києві. ВІДЕО
Гологруда активістка розтрощила солодощі «Roshen» у Києві. ВІДЕО
«Чорну п’ятницю» влаштувала гологруда активістка «Фемен» у центральному магазині «Рошен» на вулиці Хрещатик. Вона забігла до будівлі та почала трощити всі солодощі, які траплялися їй на шляху. Цукерки… торти… активістка кидала все. Подробиці у сюжеті.
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