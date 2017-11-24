У Черкасах патрульні насилу вгамовували сімейну сварку. ВІДЕО

Патрульних викликали вночі. Телефонував син подружжя. Бо чоловік прийшов додому напідпитку та з кулаками поліз до дружини. З травмою коліна її навіть забрали до лікарні. П’яного дебошира поліцейські заспокоїли. Жінка ж запевнила – щойно її випишуть з лікарні – одразу напише на власного чоловіка заяву до поліції.