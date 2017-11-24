В Україні стартує акція: «16 днів проти насильства». ВІДЕО
В Україні стартує акція: «16 днів проти насильства». ВІДЕО
Високий рівень домашнього насильства в Україні провокує свідомих громадян боротись за справедливість.
Відтак, від сьогодні розпочинається міжнародна акція «16 днів проти насильства».
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