15-річна українка стала членом Дитячого Європарламенту. ВІДЕО

15-річна українка стала членом Дитячого Європарламенту. ВІДЕО

23:45 24.11.2017

У Дитячому Європарламенті вперше з’явився представник з України. 15-ти річна Ангеліна Касьянова навіть встигла взяти участь у його засіданнях у Брюсселі.

Європейський дитячий Парламент всього складається з 12 членів. І український представник тепер один із них. Це велика перемога, переконані фахівці. Бо таким чином в Європі будуть знати про проблеми українських дітей, про порушення їх прав.

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