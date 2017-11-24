15-річна українка стала членом Дитячого Європарламенту. ВІДЕО

У Дитячому Європарламенті вперше з’явився представник з України. 15-ти річна Ангеліна Касьянова навіть встигла взяти участь у його засіданнях у Брюсселі.

Європейський дитячий Парламент всього складається з 12 членів. І український представник тепер один із них. Це велика перемога, переконані фахівці. Бо таким чином в Європі будуть знати про проблеми українських дітей, про порушення їх прав.