У Мукачеві легковик кілька метрів провіз пішохода на капоті. ВІДЕО

Не розминулись. Водій легковика не захотів пропускати пішохода, а пішохід автівку. І посеред дня, у людному місці, навпроти ринку пішохід видерся на капот Лади Калини. То чоловік так хотів зупинити рух водія автівки. Однак і водій мабуть чоловік ні в року. Така витівка пішохода на нього не подіяла. Водій просто взяв та поїхав – прямо з пішоходом на капоті.

Не тільки це….також в огляді ДТП дивіться про таке…..

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