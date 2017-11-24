У Мукачеві легковик кілька метрів провіз пішохода на капоті. ВІДЕО
У Мукачеві легковик кілька метрів провіз пішохода на капоті. ВІДЕО
Не розминулись. Водій легковика не захотів пропускати пішохода, а пішохід автівку. І посеред дня, у людному місці, навпроти ринку пішохід видерся на капот Лади Калини. То чоловік так хотів зупинити рух водія автівки. Однак і водій мабуть чоловік ні в року. Така витівка пішохода на нього не подіяла. Водій просто взяв та поїхав – прямо з пішоходом на капоті.
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