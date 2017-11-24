У Львові горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
У Львові горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Понад 30 людей серед ночі були змушені залишити свої домівки. Через що спалахнуло – рятувальники поки не знають. Але кажуть, головне від пожежі ніхто не постраждав…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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