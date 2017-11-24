У Києві до квартири увірвалися крадії. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві до квартири увірвалися крадії. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Жителі почули підозрілі звуки у під’їзді, наче хтось нишпорить за дверима – намагається потрапити в квартиру до сусідів. Тож люди, які все це помітили - викликали поліцейських
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