У Києві нетверезий водій спричинив масштабну ДТП. ВІДЕО
У Києві нетверезий водій спричинив масштабну ДТП. ВІДЕО
На асфальті краплі крові. На десятки метрів розлетілись уламки від машин. Це на вулиці Міській у Києві сталась масштабна аварія. У ДТП потрапили: позашляховик Лексус та легковики Рено і Шкода. Є постраждалі.
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