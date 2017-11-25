У Дніпрі дві молоді подруги безжально зарізали чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі дві молоді подруги безжально зарізали чоловіка. ВІДЕО
Зараз поліція перевіряє причетність подруги затриманої до нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку.
Було встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв у покинутому будинку на ж/м Червоний Камінь до подруг приєднався колишній співмешканець однієї з жінок.
Під час сварки 22-річна жінка витягнула складний ніж та завдала йому два удари в шию та живіт. Її 25-річна подруга завдала чоловіку ще один удар ножем в пах. Після цього жінки викликали швидку допомогу та поліцію. Чоловіка доставили в реанімацію, де він згодом помер.
Подія сталася на ж/м Червоний Камінь м. Дніпро. Правоохоронцям подруги розповіли, що бачили, нібито тілесні ушкодження потерпілий отримав від інших чоловіків.
Наразі одній з жінок вже вручено повідомлення про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Їй загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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