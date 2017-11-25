У Запоріжжі патрульні не дозволили чоловіку скоїти самогубство. ВІДЕО

У Запоріжжі патрульні не дозволили чоловіку скоїти самогубство. ВІДЕО

11:00 25.11.2017

О 05:03 годині, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Бородинській на даху новобудови знаходиться чоловік, який хоче покінчити життя самогубством.

Зв'язавшись із заявником телефоном, останній відрекомендувався як Олексій та повідомив, що він знаходиться на верхньому поверсі недобудованої багатоповерхівки та збирається стрибнути униз.

Інспектори негайно вирушили на місце, але в приміщенні не добудови нікого не виявили. На місце прибув родич заявника, який повідомив, що чоловік вже пішов з даху і зараз знаходиться на Парковому бульварі та погрожує своїй дружині фізичною розправою.

Коли ж патрульні прибули за вказаною адресою, побачили в одній із кімнат 27-річного громадянина, який тримав в руці кухонний ніж та кричав, що переріже ним вени, якщо хтось наблизиться до нього. На неодноразові вимоги та прохання покласти ніж на підлогу, чоловік не реагував та продовжував погрожувати, адже перебував в стані алкогольного сп'яніння.

На місце подія прибула швидка медична допомога. Весь час інспектори вмовляли чоловіка, аби той дозволив надати йому допомогу. Проте під час розмови він порізав вени на лівій кисті руки та кинув ніж на підлогу. Після цього його одразу схопили патрульні та лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу.

Згодом чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя

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