У Києві в ДТП потрапило п’ятеро дітей. ВІДЕО
У Києві в ДТП потрапило п’ятеро дітей. ВІДЕО
У Києві на вулиці Березняківській зіштовхнулося два легковики – мініатюрний Деу Матіз та Фольксваген. У салоні Деу окрім водія було п’ятеро дітей. Подробиці у сюжеті.
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