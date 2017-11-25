У Криму затримали українця, який намагався покинути півострів. ВІДЕО

У Криму затримали українця, який намагався покинути півострів. ВІДЕО

14:00 25.11.2017

У Криму затримали 63-річного українця, який намагався покинути півострів. Із Севастополя він планував дістатися Києва. Аби втекти в Україну, чоловік намагався перетнути кордон із чужим паспортом – взяв документ у свого брата.

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