У Криму затримали українця, який намагався покинути півострів. ВІДЕО
У Криму затримали українця, який намагався покинути півострів. ВІДЕО
У Криму затримали 63-річного українця, який намагався покинути півострів. Із Севастополя він планував дістатися Києва. Аби втекти в Україну, чоловік намагався перетнути кордон із чужим паспортом – взяв документ у свого брата.
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