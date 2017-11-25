У Києві озброєна банда пограбувала університет. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві озброєна банда пограбувала університет. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Вибиті двері та повний безлад у кабінетах ректорату. Це все, що озброєна банда залишила після свого візиту.
Вночі агресивні чоловіки увірвалася в університет у Шевченківському районі Києва.
Вони охоронцю пригрозили пістолетом, його зв’язали, відібрали мобільний телефон, обікрали кілька робочих кабінетів, а потім втекли. Подробиці у сюжеті.
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