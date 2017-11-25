У Києві затримали вербувальників донорів органів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві затримали вербувальників донорів органів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
32 річну жертву полісмени буквально в останню мить врятували від зловмисників. Затримали підозрюваних на вокзалі. Ще б кілька хвилини і жінка їхала б у потязі до Москви, де мала пройти операція.
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