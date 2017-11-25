Посадовці на Кіровоградщині вимагали хабар за землю на сміттєзвалищі. ВІДЕО

Посадовці на Кіровоградщині вимагали хабар за землю на сміттєзвалищі. ВІДЕО

20:00 25.11.2017

У центрі уваги опинилися одні із, так би мовити, перших людей області. Це заступник мера та перший заступник голови райдержадміністрації. Так, до них звернувся підприємець із проханням надати в оренду 600 кв. м. землі. Не подумайте, не елітної в центрі міста чи найкращого чорнозему, а на сміттєзвалищі. Більше дивіться у огляді.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

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