Підозрюваного у зґвалтуванні маленької дитини затримано на Харківщині. ВІДЕО

Підозрюваного у зґвалтуванні маленької дитини затримано на Харківщині. ВІДЕО

22:00 26.11.2017

До чергової частини місцевого відділу поліції зателефонувала 32-річна мешканка Чугуївського району. Вона повідомила,  що годину тому невідомий чоловік поглумився над її маленькою донькою. Відразу весь особовий склад поліції був піднятий по тривозі.

За кілька годин зловмисника було затримано та доставлено до відділу поліції. Ним виявився 41-річний житель міста Чугуєва. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Як розповів начальник Чугуївського відділу поліції Олександр Парфьонов, вдень школярка повернулася додому та з дозволу матері пішла гуляти на вулицю. Там до неї підійшов незнайомець та запропонував погратися разом. Злодій завів дитину до приміщення закинутого дитячого садка, роздягнув дівчинку та вчинив відносно неї розпусні дії. В цей час мати помітила, що донька зникла з двору та пішла її шукати. У закинутій будівлі почула дитячий плач та кинулася рятувати дитину. Зловмисник вистрибнув у вікно та втік.

Речові докази вилучено. Слідчим відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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