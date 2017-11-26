Канал відправлення українських повій до Німеччини перекрила черкаська поліція. ФОТО

Канал відправлення українських повій до Німеччини перекрила черкаська поліція. ФОТО

23:00 26.11.2017

Незаконний бізнес організували 29-річний громадянин Німеччини та 23-річна черкащанка.

Їх затримано та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 149 Кримінального кодексу України.

До співробітників спеціалізованого  підрозділу по боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми в Черкаській області надійшла оперативна інформація про групу осіб, які організували та займаються вербуванням громадянок України для надання сексуальних послуг за кордоном. Під час перевірки інформація знайшла своє підтвердження.  

Протягом декількох місяців поліцейські спільно з прокуратурою та слідчим підрозділом документували протиправну діяльність зловмисників. Під час оперативних заходів, які здійснювали ряд підрозділів поліції Черкаської області, правоохоронці встановили, що схему по вербуванню та перевезенню черкащанок до Німеччини розробили 23-річна мешканка Черкас та 29-річний громадянин Німеччини

. Як з’ясували правоохоронці, зловмисники чітко розподіли між собою ролі: жінка, яка перебувала на території Черкаської області, підшукувала кандидаток далі, роботу по перевезенню жінок через кордон та «працевлаштуванню» їх у Німеччині здійснював її спільник. Чоловік приїздив до України на своєму автотранспорті, на якому і здійснював перевезення жінок.

Зловмисника разом із 23-річною потенціальною жертвою, жителькою Черкас, було затримано правоохоронцями за сприяння прикордонників, під час перетину кордону на території Львівської області. Через декілька годин за місцем проживання поліцейські затримали і вербувальницю. З її квартири було вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, за допомогою яких жінка тримала зв’язок із організатором «сексуального» бізнесу.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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Канал відправлення українських повій до Німеччини перекрила черкаська поліція. ФОТО
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