Одеське ритуальне вбивство могло бути інсценоване. ВІДЕО

Ритуальне вбивство в Україні? Пентаграма, свічки та чорна курка… Ці предмети знайшли біля вбитого чоловіка в Одесі. Тамтешні правоохоронці вже затримали чотирьох чоловіків, підозрюваних у злочині. Всі – громадяни Туреччини.

Виявилося, що вбитий чоловік також є турком. Більше того, у своїй державі він був оголошений у розшук як зниклий безвісти.