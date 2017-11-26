Нелюд, який вбив молоду жінку на Хмельниччині, перебуває під арештом. ВІДЕО

Нелюд, який вбив молоду жінку на Хмельниччині, перебуває під арештом. ВІДЕО

20:00 26.11.2017

Завдяки повідомленню свідка, міліціонери затримали вбивцю на місці злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

— Вранці до чергової частини Кам’янець-Подільського міського відділу міліції зателефонував місцевий житель та повідомив про те, що на вулиці біля сміттєвих баків виявив тіло молодої жінки, — розповідає заступник начальника міськвідділу Олександр Кулько. — На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці справді виявили на вказаному місці тіло жінки, а згодом затримали і її кривдника. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Чоловік наразі перебуває під вартою. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

У ході слідства з’ясувалося, що потерпіла 26-річна кам’янчанка того вечора святкувала день народження подруги в одному із розважальних закладів Кам’янця-Подільського. За кілька годин до вбивства познайомилася з підозрюваним, потім вони поїхали на таксі до нього додому, в один із гуртожитків міста. Там чоловік жорстоко познущався над новою знайомою: задушив жінку та вирізав статеві органи. Після скоєного зловмисник виволік тіло через «чорний» хід на смітник, а нутрощі просто викинув з другого поверху через вікно.

Випадковим свідком спроби приховати жорстокий злочин став сусід підозрюваного, який прокинувся від жіночого крику. Спочатку чоловік подумав, що це звичайне з’ясування стосунків, але чим далі, тим крики ставали моторошнішими. Він вийшов у коридор, щоб з’ясувати, з якої квартири долинають голоси, і одразу наткнувся на підозрюваного, який тягнув тіло на вулицю. Чоловік, не гаючи часу, зателефонував до міліції і повідомив про побачене.

За словами підозрюваного, він майже нічого не пам‘ятає із тих жахливих подій, списуючи все на сильне алкогольне сп‘яніння. Але свідчень його вкрай жорстоких злочинних діянь більш, ніж достатньо.

Наразі слідчі продовжують працювати у рамках кримінального провадження. Тим часом у місті небайдужі люди уже збирають допомогу двом малолітнім діткам потерпілої, які залишились із бабусею. До речі, і у самого нелюда є двоє дітей, які після розлучення залишилися з дружиною.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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