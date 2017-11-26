У Харкові прокуратура довела провину жорстокого вбивці таксиста
У Харкові прокуратура довела провину жорстокого вбивці таксиста
Жовтневий районний суд м. Харкова визнав винним 33-річного уродженця Запорізької області, раніше неодноразово судимого за корисливі злочини, у скоєнні розбійного нападу, умисного вбивства з корисливих мотивів та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч .2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вбивство сталося, 9 жовтня 2015 року. Напередодні засуджений всю ніч грав у азартні ігри. Близько 6 години ранку неподалік станції метро "Пушкінська" чоловік побачив таксі. Він домовився з таксистом про поїздку до району Баварії.
На вулиці Чехова пасажир попросив зупинити авто. Дістав пістолет ПМ, приставив його до голови таксиста та вистрелив. 44-річний водій помер на місці. Вбивця обшукав свою жертву та автомобіль. Його здобиччю стали 400 грн., мобільний телефон та обручка вбитого, а також навігатор з машини.
Під час розслідування вбивства з’ясувалося, що чоловік має арсенал боєприпасів. При проведенні обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили патрони, гранати та підривачі.
У суді прокуратура довела корисливий мотив злочину та його умисність. Після вбивства обвинувачений намагався продати обручку та телефон. Сам же засуджений визнав провину лише частково і намагався переконати суд в тому, що вбивство трапилося випадково.
Прокурор під час судових дебатів вимагав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. У зв'язку із м'якістю вироку прокуратура готує апеляційну скаргу з вимогою призначити для чоловіка більш суворе покарання. До моменту вступу вироку в законну силу зловмисник перебуватиме під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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