Посилення відповідальності - що чекає на злісних неплатників аліментів. ВІДЕО

Посилення відповідальності - що чекає на злісних неплатників аліментів. ВІДЕО

10:00 26.11.2017

За несплату аліментів відповідати сповна! Таку ідею підтримала Верховна Рада. Депутати у першому читанні підтримали законопроект, який посилює відповідальність для неплатників аліментів. Вважають, що через недосконале законодавство недобросовісні батьки просто чхати хотіли на свій обов’язок.

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Посилення відповідальності - що чекає на злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
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