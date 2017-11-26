Посилення відповідальності - що чекає на злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
Посилення відповідальності - що чекає на злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
За несплату аліментів відповідати сповна! Таку ідею підтримала Верховна Рада. Депутати у першому читанні підтримали законопроект, який посилює відповідальність для неплатників аліментів. Вважають, що через недосконале законодавство недобросовісні батьки просто чхати хотіли на свій обов’язок.
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