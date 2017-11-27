На Чернігівщині СБУ припинила налагоджений збут фальшивої валюти. ВІДЕО

На Чернігівщині СБУ припинила налагоджений збут фальшивої валюти. ВІДЕО

18:00 27.11.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили збут фальшивої валюти, до організації якої причетний депутат Прилуцької районної ради.

Під час спецоперації оперативники СБУ затримали депутата при реалізації фальшивих двохсот доларів США та п’ятисот євро за половину їхньої вартості.

Під час обшуку автомобіля зловмисника правоохоронці вилучили ще 6,7 тисячі американських доларів з ознаками фіктивності. Підробки виготовлені надзвичайно якісно і мають всі ознаки справжніх банкнот, включаючи відповідні ступені захисту.

За попередньою інформацією, фальшиві банкноти контрабандно переправлялися в Україну через країну-агресора. Купюри відправлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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