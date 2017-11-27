Син народного депутата пограбував магазин у Києві. ВІДЕО

Київ. Оболонський район. Проспект Рокосовського. Двоє чоловіків у балаклавах вриваються у продуктовий магазин.

Пістолетом вони погрожують продавчині, забирають 2 500 гривень з каси і тікають. Одного із розбійників небайдужим чоловікам одразу вдається перехопити та затримати. Другого - через декілька хвилин затримують правоохоронці. Їх відвозять до відділку поліції, а там вже з’ясовується найцікавіше.

Одним з грабіжників виявився 14-річний син народного депутата України Ігоря Попова - Богдан. Подробиці у сюжеті.