Син народного депутата пограбував магазин у Києві. ВІДЕО
Син народного депутата пограбував магазин у Києві. ВІДЕО
Київ. Оболонський район. Проспект Рокосовського. Двоє чоловіків у балаклавах вриваються у продуктовий магазин.
Пістолетом вони погрожують продавчині, забирають 2 500 гривень з каси і тікають. Одного із розбійників небайдужим чоловікам одразу вдається перехопити та затримати. Другого - через декілька хвилин затримують правоохоронці. Їх відвозять до відділку поліції, а там вже з’ясовується найцікавіше.
Одним з грабіжників виявився 14-річний син народного депутата України Ігоря Попова - Богдан. Подробиці у сюжеті.
|
27.11.2017 | 21:45
|
27.11.2017 | 21:15
|
27.11.2017 | 20:45
|
27.11.2017 | 20:15
|
27.11.2017 | 19:45
|
27.11.2017 | 18:00
|
27.11.2017 | 06:45
|
26.11.2017 | 23:00
|
26.11.2017 | 22:00
|
26.11.2017 | 21:00
|
26.11.2017 | 20:00
|
26.11.2017 | 18:00
|
26.11.2017 | 10:00
|
25.11.2017 | 22:00
|
25.11.2017 | 21:00
|
25.11.2017 | 20:00
-
- 1 з 898
- ››