Публікація персональних даних 15 000 призовників у Facebook викликала скандал. ВІДЕО
Публікація персональних даних 15 000 призовників у Facebook викликала скандал. ВІДЕО
Осінній призов 2017 не минає без скандалів. В епіцентрі пристрастей несподівано опинилася Львівська область. Не встигли тут вщухнути скарги щодо відлову призовників-ухильників прямо під стінами розважальних закладів, як спалахнув новий конфлікт. На своїй сторінці у Фейсбук Львівський військкомат оприлюднив імена та прізвища.
15 000 призовників. На всезагал були виставлені імена, прізвища, по-батькові, дата народження та навіть район, в якому проживає людина. А це вже, кажуть правозахисники, розголошення персональних даних, за яке в українському законодавстві передбачено покарання. Більше у сюжеті.
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