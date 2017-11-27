У Києві бензовоз протаранив легковик, загинули двоє. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві бензовоз протаранив легковик, загинули двоє. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
ДТП сталася на Південному мосту. Водій бензовоза каже, не бачив перед собою ні автомобіля, ні людей, тому поїхав вперед.
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