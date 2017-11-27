Полтавська суддя Лариса Гольник не вірить в об’єктивне розслідування її справи. ВІДЕО
Полтавська суддя Лариса Гольник не вірить в об’єктивне розслідування її справи. ВІДЕО
Лариса Гольник, суддя з Полтави, на яку днями напало двоє невідомих сумнівається, що винних у злочині покарають.
А все тому, що судді в Україні не мають належного захисту.
Ба більше, суддя не вірить, що прокуратура та суд Полтави будуть розглядати справу об’єктивно.
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