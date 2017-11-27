У Києві ледь не побилися свідки ДТП. ВІДЕО
У Києві ледь не побилися свідки ДТП. ВІДЕО
Столичний масив Троєщина. На мокрому асфальті застигли фургон Рено та пасажирський автобус, передню частину якого понівечено.
Від удару зникли розпізнавальні знаки, що були на лобовому склі. І лише на уламках таблички, яка відлетіла у бік можна прочитати – маршрут автобуса – метро Петрівка – вулиця Милославська.
Водій вантажівки РЕНО розповідає – автобус в’їхав в його автівку, коли його самого в салоні не було…
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