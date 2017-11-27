На Луганщині поліцейські виявили хабарників у пенсійному фонді. ВІДЕО
На Луганщині поліцейські виявили хабарників у пенсійному фонді. ВІДЕО
Здирництвом за їхніми даними взявся промишляти сам начальник відділу організації. Розуміючи, що самотужки прокручувати дільця буде сутужно, він завербував у поплічники ще й головного спеціаліста. За що ж вони вимагали з людей данину, дивіться у огляді.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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