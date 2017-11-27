Кремлівські лещата ще дужче затисли українського журналіста Р. Сущенка. ВІДЕО

Кремлівські лещата знову і ще дужче затисли українського журналіста Романа Сущенка.

Московський міський суд у понеділок продовжив йому арешт ще на два місяці – аж до 13 січня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України уже відреагувало на це нове свавілля нотою протесту.