Кремлівські лещата ще дужче затисли українського журналіста Р. Сущенка. ВІДЕО
Кремлівські лещата ще дужче затисли українського журналіста Р. Сущенка. ВІДЕО
Кремлівські лещата знову і ще дужче затисли українського журналіста Романа Сущенка.
Московський міський суд у понеділок продовжив йому арешт ще на два місяці – аж до 13 січня 2018 року.
Міністерство закордонних справ України уже відреагувало на це нове свавілля нотою протесту.
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