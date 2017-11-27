Україна в рейтингу країн з високою злочинністю. ВІДЕО

Україна в рейтингу країн з високою злочинністю. ВІДЕО

22:45 27.11.2017

Серед 137 на 113 місці. Україна, згідно рейтингу Всесвітнього економічного форуму, серед числа країн з найвищим рівнем організованої злочинності.

Практично в ряду з Україною Боснія і Герцеговина, Уганда, Тринідад і Тобаго, Домініканська Республіка, Гаїті та Нігерія.

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