Підозрюваного у викрадені людини бійця батальйону «Донбас» заарештували на 2 місяці. ВІДЕО
Підозрюваного у викрадені людини бійця батальйону «Донбас» заарештували на 2 місяці. ВІДЕО
Підозрюваного у викраденні людини, бійця батальйону «Донбас» Олександра Новікова суд Маріуполя заарештував на два місяці – без права внесення застави.
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