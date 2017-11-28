Підозрюваного у викрадені людини бійця батальйону «Донбас» заарештували на 2 місяці. ВІДЕО

Підозрюваного у викрадені людини бійця батальйону «Донбас» заарештували на 2 місяці. ВІДЕО

06:30 28.11.2017

Підозрюваного у викраденні людини, бійця батальйону «Донбас» Олександра Новікова суд Маріуполя заарештував на два місяці – без права внесення застави.

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