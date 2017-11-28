У Харкові тролейбус роз’їжджав вулицями без водія. ВІДЕО
У Харкові тролейбус роз’їжджав вулицями без водія. ВІДЕО
У Харкові електротранспорт другого маршруту підкотився неподалік від житлового будинку. І все б нічого, тільки ось дротів для тролейбусу тут не передбачено. Давайте послухаємо як все було з перших вуст…
І не лише це в огляді ДТП…
У Києві зіштовхнулися три автівки…
У Маріуполі в ДТП потрапили поліцейські…
Масштабна ДТП у Києві: понівечено три автівки…
|
28.11.2017 | 08:20
|
28.11.2017 | 08:00
|
28.11.2017 | 07:00
|
28.11.2017 | 06:45
|
28.11.2017 | 06:30
|
27.11.2017 | 23:45
|
27.11.2017 | 23:15
|
27.11.2017 | 22:45
|
27.11.2017 | 21:45
|
27.11.2017 | 21:15
|
27.11.2017 | 20:45
|
27.11.2017 | 20:15
|
27.11.2017 | 19:45
|
27.11.2017 | 18:00
|
27.11.2017 | 06:45
|
26.11.2017 | 23:00
-
- 1 з 899
- ››