У Харкові тролейбус роз’їжджав вулицями без водія. ВІДЕО

У Харкові електротранспорт другого маршруту підкотився неподалік від житлового будинку. І все б нічого, тільки ось дротів для тролейбусу тут не передбачено. Давайте послухаємо як все було з перших вуст…

І не лише це в огляді ДТП…

У Києві зіштовхнулися три автівки…

У Маріуполі в ДТП потрапили поліцейські…

Масштабна ДТП у Києві: понівечено три автівки…