У Маріуполі побилися школярі. Одна дитина у лікарні. ВІДЕО
У Маріуполі побилися школярі. Одна дитина у лікарні. ВІДЕО
Чотирнадцятирічного хлопця просто зі шкільної перерви забрали до лікарні з розбитою головою. Надзвичайна подія трапилася у міському ліцеї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом «умисного нанесення легких тілесних ушкоджень».
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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