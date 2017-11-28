У Маріуполі побилися школярі. Одна дитина у лікарні. ВІДЕО

Чотирнадцятирічного хлопця просто зі шкільної перерви забрали до лікарні з розбитою головою. Надзвичайна подія трапилася у міському ліцеї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом «умисного нанесення легких тілесних ушкоджень».

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