Харківська поліція затримала вандалів, які підпалили автомобіль. ВІДЕО
Харківська поліція затримала вандалів, які підпалили автомобіль. ВІДЕО
Нагадаємо, повідомлення про подію, яка сталася на проспекті Ново-Баварському, надійшло до Новобаварського віділу поліції 26 листопада о 23:40 від оператора «102».
За словами начальника слідчого відділення Новобаварського відділу поліції Івана Мельника, за адресою виїжджали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що двоє невідомих стрибали по даху та капоті автомобіля «Рено», розбили бордюрним каменем лобове скло в автівці та підпалили сидіння.
Патрульні поліцейські, які першими прибули на виклик, самостійно погасили пожежу та затримали зловмисників. Ними виявилися 19 та 21-річні харків’яни.
Останній молодик раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
- Злочинні дії даних осіб були зафіксовані на мобільний телефон очевидцями. Громадяни надали відео до поліції. Цей запис долучений до матеріалів кримінального провадження, - додав Іван Мельник.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно чоловіків. Слідчі дії тривають.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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