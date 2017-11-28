СБУ виявила транзитну партію наркотиків на півмільйона гривень. ВІДЕО

СБУ виявила транзитну партію наркотиків на півмільйона гривень. ВІДЕО

13:20 28.11.2017

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури не допустила ввезення з Європи на територію нашої держави великої партії наркотику. Контрабанду планували перевезти транзитом через Україну до сусідньої держави.

Під час митного контролю пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники СБУ затримали мешканця Чернівецької області. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили три коробки, в якій зловмисник приховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже тридцять три кілограми гашишу.

Вартість вилученої партії наркотиків на «чорному ринку» становить понад п’ятсот тисяч доларів США.

Наркокур’єру оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до організації наркотрафіка.

За матеріалами прес-центру СБУ

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