Смертельна аварія у Києві. Поліція розшукує водія-втікача. ВІДЕО
Смертельна аварія у Києві. Поліція розшукує водія-втікача. ВІДЕО
У Києві на проспекті Лобановського невідомий автомобіль збив двох людей, які перебігали дорогу над підземним пішохідним переходом. Чоловік загинув, жінка – госпіталізована. Водій з місця аварії зник!
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