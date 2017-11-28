Українському журналісту, затриманому в Білорусі, оголосили підозру в шпигунстві. ВІДЕО

Українському журналісту Павлові Шаройку, затриманому в Білорусі 25 жовтня, висунули звинувачення за статтею «шпигунство».

Про це, білоруському інформаційному агентству БелаПАН повідомив офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин. Павла Шаройка підозрюють у створенні агентурної мережі у Білорусі.

Журналісту загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.