Українському журналісту, затриманому в Білорусі, оголосили підозру в шпигунстві. ВІДЕО
Українському журналісту, затриманому в Білорусі, оголосили підозру в шпигунстві. ВІДЕО
Українському журналісту Павлові Шаройку, затриманому в Білорусі 25 жовтня, висунули звинувачення за статтею «шпигунство».
Про це, білоруському інформаційному агентству БелаПАН повідомив офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин. Павла Шаройка підозрюють у створенні агентурної мережі у Білорусі.
Журналісту загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.
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