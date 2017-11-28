Потрійна аварія на столичному Набережному шосе. ВІДЕО
Потрійна аварія на столичному Набережному шосе. ВІДЕО
У столиці, одразу три автомобілі потрапили в ДПТ біля Дніпра. Алкоголь, перевищення швидкості і мокра дорога. Є постраждалі. Деталі в нашому сюжеті.
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