Кількість скарг на гарячу лінію протидії насильству від сімей учасників АТО зросла втричі. ВІДЕО
Кількість скарг на гарячу лінію протидії насильству від сімей учасників АТО зросла втричі. ВІДЕО
Кількість дзвінків зі скаргами на насильство у сім’ях учасників Антитерористичної операції на сході України, цьогоріч збільшилась утричі, порівняно з цим же періодом минулого року.
Про це свідчить статистика Національної «гарячої» лінії із попередження домашнього насильства.
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