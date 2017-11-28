Кількість скарг на гарячу лінію протидії насильству від сімей учасників АТО зросла втричі. ВІДЕО

Кількість дзвінків зі скаргами на насильство у сім’ях учасників Антитерористичної операції на сході України, цьогоріч збільшилась утричі, порівняно з цим же періодом минулого року.

Про це свідчить статистика Національної «гарячої» лінії із попередження домашнього насильства.