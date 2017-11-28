У Харкові люди витягли 90-річну бабусю з вогню. ВІДЕО

У Немишлянському районі Харкова, на провулку Котельному стоїть невеличка дерев’яна хатка, тільки й того, що укріплена глиною. У цьому скромному будинку живе бабуся.

Жіночка поважного вже віку – їй 90 років. Одного вечора у її будинку сталось лихо. Щось загорілось. А вже за лічені хвилини горіли всі дерев’яні конструкції, домашні речі, вогонь навіть встиг охопити частину даху. Та що найжахливіше, весь цей час, поки вогонь господарював будинком, всередині була літня жінка. На її щастя, сусіди в бабусі виявились справжніми героями. Не побоялись вогню, не чекали на пожежних, а самі кинулись на допомогу людині.

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