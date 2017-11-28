У Харкові спіймали зухвальців, які підпалили автомобіль. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові спіймали зухвальців, які підпалили автомобіль. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові на проспекті Новобаварському затримали хуліганів, які стрибали на даху автомобіля «Рено», били по іномарці, розбивали дзеркала, а потім залізобетонним бордюром жбурнули у лобове скло та підпалили сидіння авто. Зупинити дебоширів змогли патрульній поліцейські.
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