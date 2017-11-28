На території ОРДЛО більше важкої техніки, ніж на озброєнні Великобританії. ВІДЕО
На території ОРДЛО більше важкої техніки, ніж на озброєнні Великобританії. ВІДЕО
Українська розвідка шокувала даними із непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в ОРДЛО діють 1-ий та 2-ий корпуси 8 армії Збройних Сил Російської Федерації.
Загальна чисельність військових сягає понад 35 000. До складу корпусів входять як кадрові військові, так і найманці та представники місцевого населення. Більше дивіться у сюжеті.
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