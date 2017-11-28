На території ОРДЛО більше важкої техніки, ніж на озброєнні Великобританії. ВІДЕО

На території ОРДЛО більше важкої техніки, ніж на озброєнні Великобританії. ВІДЕО

23:15 28.11.2017

Українська розвідка шокувала даними із непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в ОРДЛО діють 1-ий та 2-ий корпуси 8 армії Збройних Сил Російської Федерації.

Загальна чисельність військових сягає понад 35 000. До складу корпусів входять як кадрові військові, так і найманці та представники місцевого населення. Більше дивіться у сюжеті.

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