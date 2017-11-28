Полтавську суддю побили кийками. Який захист гарантує судді поліція? ВІДЕО
Полтавську суддю побили кийками. Який захист гарантує судді поліція? ВІДЕО
У поліції Полтави за фактом нападу на суддю та її чоловіка справу кваліфікують за статтею хуліганство, з приміткою - було застосовано зброю.
Але ж жінка каже – напали на неї не просто хулігани, побиття було сплановане і пов’язане з її суддівською роботою.
Та, нібито безпосередньо з мером Полтави Олександром Мамаєм.
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