Україна відмовляє у статусі біженців мусульманам, що тікають із Росії

Росіяни все частіше намагаються отримати статус біженців в Україні - серед них не тільки опозиціонери, а й представники релігійних партій, які в Росії вважаються терористичними, в Україні ж – дозволені.

Однак, Україна відмовляє майже всім проти кого відкрито кримінальні справи в Росії.