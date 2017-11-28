Україна відмовляє у статусі біженців мусульманам, що тікають із Росії
Україна відмовляє у статусі біженців мусульманам, що тікають із Росії
Росіяни все частіше намагаються отримати статус біженців в Україні - серед них не тільки опозиціонери, а й представники релігійних партій, які в Росії вважаються терористичними, в Україні ж – дозволені.
Однак, Україна відмовляє майже всім проти кого відкрито кримінальні справи в Росії.
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